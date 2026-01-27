Kocaeli’de 2,85 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 2,85 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Kartepe’de düzenlenen denetimde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen şahıslar durduruldu. Şahısların üzerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2,85 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O. ve H.E., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

