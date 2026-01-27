Aksaray Adliyesi Önünde Arazi Cinayeti Kararı Sonrası Kavga: 4 Yaralı, 12 Gözaltı

Aksaray Adliyesi önünde karar sonrası arbede: 4 yaralı, 12 gözaltı

Polis müdahalesi ve adli süreç

Aksaray’da görülen arazi cinayeti davasında verilen hapis cezasının ardından Aksaray Adliyesi önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek müdahale edildi; kavgada 4 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Bugün açıklanan kararda, mahkeme heyeti sanık Selçuk Düğer'e bir kişiyi öldürme ve bir kişiyi yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından adliye önünde başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Emniyet ekipleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı; buradaki tedavi sürecinin ardından yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın geçmişi

Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin olarak açılmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, Ankara’dan köydeki arazilerini sürmek için gelen Fethi Düğer (52) ile kardeşi İsa Düğer (47) ve yakınları Selçuk Düğer (44) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk Düğer’in tabancayla ateş ettiği iddia edildi. Olayda Fethi Düğer hayatını kaybetmiş, İsa Düğer ise yaralanarak Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adliye önünde yaşanan arbede ve gözaltılarla ilgili soruşturma sürüyor.

