NASA WB-57 Araştırma Uçağı Hosuton'da Gövde Üzerine İndi

Mekanik arıza faciayı önledi, pilotlar sağ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait WB-57 tipi araştırma uçağı, mekanik bir arıza sonucu iniş takımlarının açılmaması üzerine Hosuton kentindeki Ellington Havaalanı pistine gövde üzerine iniş yaptı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, iniş takımları kapalı olan uçağın gövdesinin piste temas etmesiyle alevlerin çıktığı görüldü. Uçağın durmasının ardından acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yetkililer, olayda mürettebatın zarar görmediğini bildirdi. Uçağın durumu ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilirken, olaydan etkilenenlerin olmadığı aktarıldı.

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, yaptığı açıklamada, "Mekanik bir sorun nedeniyle iniş takımları açılmadı" dedi ve ekledi: "Olayla ilgili müdahale devam ediyor ve şu anda tüm mürettebat güvende. Her olayda olduğu gibi, NASA olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracak."

Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor; yetkililer, benzer arızaların nedenlerinin belirlenmesi için değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

