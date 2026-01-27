İstanbul'da Özbekistan uyruklu kadın cinayeti: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetiyle ilgili 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:24
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Khokimova’nın Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü ve cesedinin bir taksiyle Şişliye götürüldüğü anlaşıldı.

Çalışmalar doğrultusunda Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31) tarafından cinayetin işlendiği; G.A.K. (29) isimli kişinin ise yardım ettiği belirlendi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınırken, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk ve sonraki süreç

Üç şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

