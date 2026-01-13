Adana'da öğretmene silahlı saldırı: Aziz Gülen 'Can güvenliğim tehlikede'

Olay, dün saat 14.00 civarında Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu'nda görevli öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışı okuldan karşıya geçtiği sırada eski öğrencisinin babası M.P. tarafından saldırıya uğradı.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, M.P.'nin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren bir başka öğretmen yardım etmeye çalıştı. Şüpheli daha sonra tabancasını çekip yerdeki öğretmene ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Gülen'e isabet eden mermi olmadı ve saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sendikalar ve tepki

Bugün kentteki eğitim sendikaları okul önünde toplanarak saldırıyı kınadı ve basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Hatice Hazar, "1 hafta önce cezaevinden tahliye edilen bir veli tarafından öğretmenimizin okulun önünde darp edildiğini, ardından silahlı saldırıya uğradığını" söyledi. Hazar, "Silah ateşlenmiş, öğretmenimizin hayatı açıkça hedef alınmıştır. Son anda gösterdiği refleks sayesinde bir cinayet engellenmiştir. Yani öğretmenimiz bugün tesadüfen, şans eseri hayattadır. Bugün öğretmenimizin başına gelen bu olayın, yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Bu nedenle bugün tepkisiz kalırsak, bu şiddet olayları artarak devam edecek ve biz eğitim emekçileri olarak canımızdan endişe ederek okullara gitmek zorunda kalacağız. Bizler, bu sistemde var olmak istemiyoruz. Buradan açıkça söylüyoruz; bu bir saldırı değildir, bu bir cinayete teşebbüstür. Süreci yakından takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin açıklaması

Basın açıklamasının ardından konuşan Aziz Gülen, "Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken, okuldan karşıya geçtiğim sırada darp edildim, ardından silah sıkılarak can güvenliğim tehlikeye atıldı" dedi. Gülen, söz konusu velinin eylül ayında yaşanan bir konuyu yeniden alevlendirdiğini ve kendileriyle daha önce herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

