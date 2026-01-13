Antalya'da Gecekondu Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi, Kız Çocuğu Gözyaşlarıyla İzledi

Muratpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye 45 dakikada kontrol sağladı, ev sahibinin kızı gözyaşları içinde izledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:02
Antalya Muratpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması, faciayı önlerken geride maddi hasar bıraktı.

Olayın Detayları

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan müstakil bir gecekonduda başladı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu bulunan Hasan isimli şahsın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi ve kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye Müdahalesi ve Söndürme Çalışması

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerle kaplanan müstakil ikamette söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler yangının bitişik nizamda bulunan diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olay anında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

Duygusal Anlar: Kız Çocuğunun Gözyaşları

Yangını haber alarak adrese gelen ev sahibinin kızı, alevlerin daha önce ailesinin oturduğu evi sardığını gözyaşları içinde izledi. Küçük kızın olay anında babaannesiyle birlikte olduğu öğrenildi ve çevredeki komşular tarafından sakinleştirildi.

