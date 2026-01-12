Burdur'da Kar Alarmı: Gölhisar ve Çavdır'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Burdur’un Gölhisar ve Çavdır ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu detayları

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar ve Çavdır ilçelerinden gelen ihbarlar üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2 araç 6 personel, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 araç 8 personel, İl Özel İdaresi'nden 1 araç 2 personel ve Gölhisar İtfaiye Müdürlüğü'nden 1 araç 2 personel kurtarma çalışmalarına katıldı.

Çalışmalarda Gölhisar Böğrüdelik Piknik Alanı'nda araç içinde mahsur kalan 1 kişiye ulaşılırken, Çavdır Çomaklı Beli mevkisinde kar nedeniyle kapanan yol ekipler tarafından açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

