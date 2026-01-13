Adana'da silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çıkan kavgada Übeyt Coşkun (45) göğsünden vurularak yaşamını yitirdi; olayda ayrıca 5 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı; çatışma sırasında silah da kullanıldı.

Göğsünden vurulan Übeyt Coşkun kanlar içinde yere düşerken, çatışmada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi de ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık müdahalesi ve adli işlem

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Übeyt Coşkun kurtarılamadı. Coşkun’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede husumetli aileler arasında yeni bir olayın çıkmasını önlemek için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özel Harekat timleri ve Çevik Kuvvet Özel Timi mahallede tedbirlerini sürdürürken, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

