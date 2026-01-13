Tekirdağ Emniyeti Sahada: Malkara Hacıevhat Mahallesi'nde Huzur ve Narkotik Denetimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Metin Turanlı'nın katılımıyla Malkara Hacıevhat Mahallesi'nde asayiş ve narkotik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:04
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadele kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saha Çalışması ve Katılımcılar

Dün Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Malkara İlçe Emniyet Müdürü katıldı.

Hedefler ve Alınan Tedbirler

Mahalle genelinde yürütülen inceleme ve değerlendirmelerde asayiş olaylarının önlenmesi, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretiyle mücadele ile özellikle çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Emniyet birimleri, mahallede huzuru bozabilecek risk unsurlarına karşı alınan ve alınması planlanan önleyici tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşla İletişim ve Gençlerin Korunması

Saha çalışması sırasında mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yapılarak talepler, öneriler ve şikâyetler dinlendi. Yetkililer, vatandaşların huzur içinde yaşamasının temel öncelik olduğunu vurguladı ve asayiş ile narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Ziyaret sırasında çocuklar ve gençlerle de yakından ilgilenildi; ailelerin ve toplumun iş birliğinin, gençlerin uyuşturucu ve suçtan uzak, toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Kesintisiz Güvenlik Anlayışı

Emniyet yetkilileri, suçun oluşmadan önlenmesine yönelik saha odaklı ve erişilebilir bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. İl genelinde asayiş ve narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının mahalle mahalle, sokak sokak kesintisiz devam edeceği bildirildi.

