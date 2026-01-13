Gaziantep'te 15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Jandarma ekipleri Nurdağı'nda saklanan zanlıyı ele geçirdi
Gaziantep’te hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.
Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan B.Ç., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste ele geçirildi.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
