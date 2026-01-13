Gaziantep'te 15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç., Nurdağı'nda jandarma ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:57
Jandarma ekipleri Nurdağı'nda saklanan zanlıyı ele geçirdi

Gaziantep’te hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan B.Ç., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste ele geçirildi.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

