Adana'da Otomobilde 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi — 2 Tutuklu

Adana'da polis 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi; H.D. ve M.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:47
Adana'da Otomobilde 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi — 2 Tutuklu

Adana'da Otomobilde 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

2 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen otomobil önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheliler H.D. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA POLİS BİR OTOMOBİL İÇERİSİNDEN 10 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRDİ. OLAYLA...

ADANA’DA POLİS BİR OTOMOBİL İÇERİSİNDEN 10 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRDİ. OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ADANA’DA POLİS BİR OTOMOBİL İÇERİSİNDEN 10 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRDİ. OLAYLA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü
2
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
3
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları