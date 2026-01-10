Adana'da Otomobilde 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi — 2 Tutuklu

Adana'da Otomobilde 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
2 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen otomobil önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheliler H.D. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
