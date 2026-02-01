Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
Çukurova'daki Dinazor Park'ta yaşanan tahribat güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinazor Park'a gelen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı.
Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı. Olay anları saniye saniye parkın güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşananların fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. Parktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
