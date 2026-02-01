Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada

Adana Çukurova Dinazor Park'ta 4 çocuğun kuş yuvasını yıkma anları güvenlik kameralarına yansıdı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:24
Çukurova'daki Dinazor Park'ta yaşanan tahribat güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinazor Park'a gelen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı.

Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı. Olay anları saniye saniye parkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşananların fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. Parktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

