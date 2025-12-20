DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Adana'da Polis Şüphesiyle Yakalanan Şahsa 9 Yıl 2 Ay Hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. polis şüphesiyle yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:55
Adana'da Polis Şüphesiyle Yakalanan Şahsa 9 Yıl 2 Ay Hapis

Adana'da Polis Şüphesiyle Yakalanan Şahsa 9 Yıl 2 Ay Hapis

Yüreğir'de sokakta durduruldu, işlemler tamamlandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin şüphesi üzerine yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 3011 sokakta durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan H.K. (37) olduğu belirlendi.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

ADANA'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 9 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ...

ADANA'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 9 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİSİN ŞÜPHESİYLE YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da İş Yeri Alevlere Teslim Oldu
2
İzmir'de Asayiş Uygulaması: 112 Kişi Yakalandı
3
Kocaeli'de Camiye Giren Pitbull Cemaati Tedirgin Etti
4
Tavşanlı'da Zabıta'dan Kaldırım Denetimi: Duba ve Reklam Panoları Toplanıyor
5
Esenyurt'ta Dehşet: Alkollü Kadın Yaşlı Adama Defalarca Tekme Attı
6
Hatay'da TOKİ Vaadiyle Dolandırıcılık: E.Ö. Tutuklandı
7
Bursa'da Kırmızı Işık İhlali: 2 Kadın Yaralandı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül