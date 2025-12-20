Adana'da Polis Şüphesiyle Yakalanan Şahsa 9 Yıl 2 Ay Hapis

Yüreğir'de sokakta durduruldu, işlemler tamamlandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin şüphesi üzerine yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 3011 sokakta durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan H.K. (37) olduğu belirlendi.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

