DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.475,29 -0,19%

Muş'ta Trafik Kazası: 49 AAK 092 Plakalı Araç Takla Attı

Muş'ta Alparslan HES Barajı istikametinde 49 AAK 092 plakalı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:23
Muş'ta Trafik Kazası: 49 AAK 092 Plakalı Araç Takla Attı

Muş'ta Trafik Kazası: 49 AAK 092 Plakalı Araç Takla Attı

Muş’ta Alparslan HES Barajı istikametine seyir halinde olan 49 AAK 092 plakalı otomobil, Bostankent girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve otomobilde maddi hasar oluştu. Olay ihbarının ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili çalışma ve inceleme başlatıldı.

MUŞ’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

MUŞ’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

MUŞ’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın
2
İzmir'de 24 saatte 99 göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltında
3
Bolu İtfaiyesi 2025'te bin 543 olaya müdahale etti
4
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü
5
İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi
6
Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi
7
Konya'da makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025