Muş'ta Trafik Kazası: 49 AAK 092 Plakalı Araç Takla Attı

Muş’ta Alparslan HES Barajı istikametine seyir halinde olan 49 AAK 092 plakalı otomobil, Bostankent girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve otomobilde maddi hasar oluştu. Olay ihbarının ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili çalışma ve inceleme başlatıldı.

MUŞ’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.