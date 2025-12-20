Bodrum'da ölümlü kaza: Kamyonetin park halindeki araca çarpma anı kamerada

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü İbrahim Umut Yöntem'in yaptığı 48 ABM 569 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kaza sonucunda sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta bulunan A.Z. ve M.Z.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan İbrahim Umut Yöntem, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, kamyonetin park halindeki araca çarpma anı ile çarpmanın ardından aracın savrularak takla attığı anlar net şekilde yer alıyor.

KAMYONETİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIĞI, ARDINDAN SAVRULARAK TAKLA ATTIĞI ANLAR NET ŞEKİLDE YER ALDI.