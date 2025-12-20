DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Bodrum'da Ölümlü Kaza: Kamyonetin Park Halindeki Araca Çarpma Anı Kamerada

Bodrum’da kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:51
Bodrum'da Ölümlü Kaza: Kamyonetin Park Halindeki Araca Çarpma Anı Kamerada

Bodrum'da ölümlü kaza: Kamyonetin park halindeki araca çarpma anı kamerada

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü İbrahim Umut Yöntem'in yaptığı 48 ABM 569 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kaza sonucunda sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta bulunan A.Z. ve M.Z.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan İbrahim Umut Yöntem, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, kamyonetin park halindeki araca çarpma anı ile çarpmanın ardından aracın savrularak takla attığı anlar net şekilde yer alıyor.

KAMYONETİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIĞI, ARDINDAN SAVRULARAK TAKLA ATTIĞI ANLAR NET ŞEKİLDE YER...

KAMYONETİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIĞI, ARDINDAN SAVRULARAK TAKLA ATTIĞI ANLAR NET ŞEKİLDE YER ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
3
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
4
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
6
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025