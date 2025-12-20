DOLAR
Konya'da makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü

Konya Karatay'ta makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı; 14 yaşındaki yolcu Abdurrahman Yüksel hayatını kaybetti, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:12
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana gelen kazada, makas atan bir otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın detayları

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hamzaoğlu Mahallesi Büyükkumköprü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.Y.K. idaresindeki 68 ABR 307 plakalı Citroen marka otomobil cadde üzerinde makas attığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak karşı şeride takla attı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Abdurrahman Yüksel olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, caddede araçların seyrettiği sırada iki aracın arasından makas atan otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpıp karşı şeride takla attığı görülüyor.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

