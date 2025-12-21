DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Adana'da Şafak Operasyonu: Torbacılara Baskın, 18 Tutuklama

Adana'da narkotik ekiplerinin şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı; 18 kişi mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol, 2'si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:55
Adana'da Şafak Operasyonu: Torbacılara Baskın, 18 Tutuklama

Adana'da şafak operasyonu: torbacılara baskın, 18 tutuklama

Emniyetin eş zamanlı baskınlarında 24 şüpheli yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti düzenledikleri operasyonda, halk arasında "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını hedef aldı.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Adliyede yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 24 ŞÜPHELİ...

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 24 ŞÜPHELİ YAKALANDI. YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 18’İ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 24 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi
2
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama
3
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı
4
Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
5
Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü
6
Bakırköy'de Korna Tartışması: Motosikletliyle Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
7
Adana'da 254 Suç ve 25 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025