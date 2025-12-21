Adana'da şafak operasyonu: torbacılara baskın, 18 tutuklama
Emniyetin eş zamanlı baskınlarında 24 şüpheli yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti düzenledikleri operasyonda, halk arasında "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını hedef aldı.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Adliyede yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
