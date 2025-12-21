Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Kumlu Yenimahalle'de araç yangını kontrol altına alındı
Hatay’da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kumlu ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.
Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.
