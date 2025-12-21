DOLAR
Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesi Yenimahalle'de motoru tutuşan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:04
Kumlu Yenimahalle'de araç yangını kontrol altına alındı

Hatay’da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kumlu ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

