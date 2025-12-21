Erzin'de tek katlı müstakil evde yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil ev'de çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.
Olayın Detayları
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını engelleyerek hızla müdahale etti.
Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde hasar oluştu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
