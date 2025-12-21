DOLAR
Erzin'de Tek Katlı Müstakil Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay Erzin Mahmutlu Mahallesi'nde çıkan tek katlı müstakil ev yangını, itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:08
Hatay'ın Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil ev'de çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Olayın Detayları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını engelleyerek hızla müdahale etti.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde hasar oluştu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

