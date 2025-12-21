Rize (Ardeşen) Jandarma Baskını: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Operasyon ve arama çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ardeşen ilçesinde arama yaptı. Operasyon kapsamında ev ve eklentileri incelenen şahıslar; A.A. (35), M.A. (30) ve H.A. (50) olarak kaydedildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda; 3 adet tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapağı, 8 adet tabanca namlusu, 4 adet şarjör ile çok sayıda tabanca yayı, tetik parçası, horoz, 19 adet iğne, namlu yüzüğü ve yan tutucu parça, kovanlar, elektrikli aletler ve 3 adet cep telefonu bulundu.

Bulunan malzemeler bir silah atölyesine işaret eder nitelikteydi; ekipler tarafından söz konusu atölye mühürlendi.

Son durum

Şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

