Adana'da Sağanak: Su Basan Evlerde Yaşlı ve Engelliler Kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sağanak sonrası PTT Evleri Mahallesi'nde su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve engelli kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:27
Yüreğir'de PTT Evleri Mahallesi'nde itfaiye müdahalesi

Adana'da devam eden sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde bazı evler suyla doldu.

Söz konusu evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler su nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile ilerleyerek evlerin bulunduğu bölgeye ulaştı ve mahsur kalanları güvenli bölgeye çıkardı.

Kurtarılan kişiler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

