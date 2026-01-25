Diyarbakır'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Görüntüler Ortaya Çıktı

Diyarbakır Bağlar'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:09
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Görüntüler Ortaya Çıktı

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki üç aracın kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o esnada yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarparak toplam 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

