Adana’da Sağanak Ulaşımı Felç Etti: Şahintepe Mahallesi'nde Yollar Göle Döndü

Adana'da akşam saatlerinde artan sağanak Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Fırat Caddesi'ni su altında bıraktı; araçlar ve bir motosikletli mahsur kaldı, istinat duvarı çöktü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 01:15
Adana’da sağanak hayatı felç etti

Adana’da etkili olan sağanak yağış, gün boyu aralıklarla devam edip akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Fırat Caddesi, yoğun su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.

Yolda biriken su nedeniyle birçok araç ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suda kaldı. Bir motosikletli yükselen su seviyesi nedeniyle yolda mahsur kaldı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürücülere yardım etmeye çalıştı.

Ulaşım ve hasar

Yaşanan su birikintileri ulaşımı aksattı. Öte yandan bir sitenin istinat duvarı yıkıldı ve bölgede olumsuz koşullar oluştu.

