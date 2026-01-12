Adana’da Sağanak Ulaşımı Felç Etti: Şahintepe Mahallesi'nde Yollar Göle Döndü

Adana’da sağanak hayatı felç etti

Adana’da etkili olan sağanak yağış, gün boyu aralıklarla devam edip akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Fırat Caddesi, yoğun su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.

Yolda biriken su nedeniyle birçok araç ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suda kaldı. Bir motosikletli yükselen su seviyesi nedeniyle yolda mahsur kaldı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürücülere yardım etmeye çalıştı.

Ulaşım ve hasar

Yaşanan su birikintileri ulaşımı aksattı. Öte yandan bir sitenin istinat duvarı yıkıldı ve bölgede olumsuz koşullar oluştu.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.