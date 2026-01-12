Muratlı'da Çevreyolu Kavşağında Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Müsellim Mahallesi kavşağında iki otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 03:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 03:10
Muratlı'da çevreyolu kavşağında kaza

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 59 PH 710 plakalı otomobil ile 59 AOC 395 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Emniyet trafik ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hakan Y., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 KİŞİ YARALANIRKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

