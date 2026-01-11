Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de otoyolda ters yönde ilerleyen araç bariyerlere çarptı

Kaza anı kameralara yansıdı, jandarma soruşturma başlattı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Edirne istikametine ters yönde son sürat ilerleyen A.T.Ç. idaresindeki 22 AR 654 plakalı otomobil, Edirne girişinde tır kantarı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü A.T.Ç. ile araçta bulunan yolcu yaralanırken, yol kenarında görevli Karayollarında görevli iki personel ile karşı yönden gelen sürücüler kıl payı kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

