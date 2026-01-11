Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne otoyolunda ters yöne giren alkollü sürücünün 22 AR 654 plakalı aracı bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anları kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:19
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de otoyolda ters yönde ilerleyen araç bariyerlere çarptı

Kaza anı kameralara yansıdı, jandarma soruşturma başlattı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Edirne istikametine ters yönde son sürat ilerleyen A.T.Ç. idaresindeki 22 AR 654 plakalı otomobil, Edirne girişinde tır kantarı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü A.T.Ç. ile araçta bulunan yolcu yaralanırken, yol kenarında görevli Karayollarında görevli iki personel ile karşı yönden gelen sürücüler kıl payı kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

EDİRNE'DE OTOYOLDA TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI. TERS YÖNDE İLERLEYEN...

EDİRNE'DE OTOYOLDA TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI. TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

EDİRNE'DE OTOYOLDA TERS YÖNE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI. TERS YÖNDE İLERLEYEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
4
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
6
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi
7
İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları