Bursa Görükle’de 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Bursa Nilüfer Görükle'de 5 katlı otelde çıkan yangında üst katlarda bazı vatandaşlar mahsur kaldı; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 01:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 01:31
Bursa Görükle’de 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Bursa Görükle'de Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin alt katlarında başladı.

Yangın kısa sürede yoğun duman oluşturdu ve üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Durum üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna bildirilecek.

BURSA’DA OTEL YANGINI… MAHSUR KALANLAR VAR

BURSA’DA OTEL YANGINI… MAHSUR KALANLAR VAR

BURSA’DA OTEL YANGINI… MAHSUR KALANLAR VAR

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şarköy'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara
2
Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar
3
Bursa Görükle'de 5 katlı otelde yangın: Üst katlarda mahsur kalanlar
4
Amasya'da Tünelde Sollama Yapan Motosiklet Devrildi
5
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı — 2 Yaralı
6
Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
7
Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları