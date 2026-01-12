Bursa Görükle’de 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Bursa Görükle'de Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin alt katlarında başladı.

Yangın kısa sürede yoğun duman oluşturdu ve üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Durum üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna bildirilecek.

BURSA’DA OTEL YANGINI… MAHSUR KALANLAR VAR