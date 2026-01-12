Bursa'da Otel Yangını Kontrol Altına Alındı: 7 Kişi Yaralandı

Bursa'da otel yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Olay yeri ve tahliye

Görükle Mahallesi'ndeki, 48 yatak kapasiteli ve iki bölümden oluşan otelde bulunan 35 vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalanlara ulaşmak amacıyla merdivenli araçlar ve özel ekipmanlar kullanıldı.

Müdahale ve sağlık ekipleri

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ve içerideki vatandaşların kurtarılmasını eş zamanlı yürüttü. Müdahale anları kameralara yansırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, sağlık ekipleri ise olası müdahaleler için hazır bekledi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İnceleme ve ekip sayıları

İlk değerlendirmelere göre yangının otelin eksi birinci (-1) katında bulunan SPA merkezinden çıktığı tahmin ediliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor, yapılan denetimlerde otelin mevzuata uygun olduğu kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangına 19 araç ve 50 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, olay sırasında yapı içinde bulunan 35 kişi'nin itfaiye ekiplerince başarılı şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

