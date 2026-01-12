Bursa Görükle'de 5 katlı otelde yangın: Üst katlarda mahsur kalanlar

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde çıkan yangında, üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etmek ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın otelin alt katlarında başladı. Kısa sürede yoğun duman oluştu ve üst katlardaki vatandaşların tahliyesi yapılamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

