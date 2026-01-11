Beylikdüzü E-5'te İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Ambarlı, 22.30 — Yağış kazaya neden oldu
Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yolda seyreden bir sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önünde ilerleyen otomobile çarptı.
Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan değerlendirme sonucu yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi ve hasta hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından trafik akışının normale döndüğü öğrenildi.
