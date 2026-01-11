Beylikdüzü E-5'te İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Beylikdüzü E-5 Ambarlı yan yolda iki araç çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi yok, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:45
Beylikdüzü E-5'te İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Beylikdüzü E-5'te İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Ambarlı, 22.30 — Yağış kazaya neden oldu

Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yolda seyreden bir sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan değerlendirme sonucu yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi ve hasta hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından trafik akışının normale döndüğü öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ E-5 YAN YOLDA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

BEYLİKDÜZÜ E-5 YAN YOLDA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ, ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

BEYLİKDÜZÜ E-5 YAN YOLDA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı
2
Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu
3
Kayseri'de Kaçak Kazı Suçüstü: 3 Gözaltı
4
Adıyaman'da Bina Yöneticisi Çatıdan Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Durmuş Ali Arslan'ın cinayet davasında 'Kan parası ve tehdit' iddiası
6
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
7
Kırıkkale'de hemzemin geçitte dolmuşa tren çarptı: Sürücü son anda kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları