Adana'da Silahlı Saldırı: Baba Ağır Yaralandı, 16 Yaşındaki Oğlu Öldü

Yüreğir'de 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli kişinin düzenlediği silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, 16 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:40
Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumetli olan bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda Bekir Y. (43) ağır yaralanırken, oğlu M.Y. (16) hayatını kaybetti.

Olay anı ve saldırganın yöntemi

Görgü ve güvenlik kamerası görüntülerine göre yüzünü kapüşonla gizleyen saldırgan koşarak baba ve oğlunun yanına geldi, elindeki tabanca ile defalarca ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı.

Müdahale ve adli süreç

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Bekir Y.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Ölen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı çalışma yürütüyor. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmada önemli kanıt olarak değerlendiriliyor.

OLAY ANI

YARALANAN BABA BEKİR Y.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

