Adana'da silahlı saldırı: baba ağır yaralandı, 16 yaşındaki oğlu öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumetli olan bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda Bekir Y. (43) ağır yaralanırken, oğlu M.Y. (16) hayatını kaybetti.

Olay anı ve saldırganın yöntemi

Görgü ve güvenlik kamerası görüntülerine göre yüzünü kapüşonla gizleyen saldırgan koşarak baba ve oğlunun yanına geldi, elindeki tabanca ile defalarca ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı.

Müdahale ve adli süreç

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Bekir Y.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Ölen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı çalışma yürütüyor. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmada önemli kanıt olarak değerlendiriliyor.

OLAY ANI