Adıyaman'da metruk ev sobayla alev topuna döndü

Adıyaman'da Ulucami Mahallesi'ndeki metruk evde yalnız yaşayan Muzaffer D.'nin yaktığı soba yangına neden oldu; itfaiye müdahale etti, ölen ya da yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 00:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 00:28
Ulucami Mahallesi'nde ısınma amaçlı soba yangını

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi, 1 Aralık İlkokulu arkasında bulunan metruk bir evde yalnız yaşayan Muzaffer D., ısınmak için evdeki odun sobasını yaktı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar ve alevler evin içine sıçradı.

Alevleri kendi çabalarıyla söndüremeyen Muzaffer D., evi terk ederek dışarı çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Söz konusu olayın ardından Muzaffer D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

