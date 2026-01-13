Adıyaman'da metruk ev sobayla alev topuna döndü

Ulucami Mahallesi'nde ısınma amaçlı soba yangını

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi, 1 Aralık İlkokulu arkasında bulunan metruk bir evde yalnız yaşayan Muzaffer D., ısınmak için evdeki odun sobasını yaktı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar ve alevler evin içine sıçradı.

Alevleri kendi çabalarıyla söndüremeyen Muzaffer D., evi terk ederek dışarı çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Söz konusu olayın ardından Muzaffer D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA METRUK BİR EVDE YALNIZ BAŞINA YAŞAYAN ŞAHSIN ISINMAK İÇİN YAKTIĞI SOBA EVİ ALEV TOPUNA ÇEVİRDİ.