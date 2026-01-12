Araz Musayev'e Bıçaklı Saldırı: "Hayatım Her An Tehdit Altında"

Antalya’nın Kemer ilçesinde spor salonu önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev, saldırının "kiralık gruplar" tarafından planlandığını ileri sürerek, "Tehlike halen devam ediyor, hayatım her an tehdit altında" dedi.

Mahkeme duruşmasında kararlar

Antalya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. hazır bulundu. Müşteki ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, önceki beyanların tutanağa geçirildiğini belirterek, üç tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin sürmesine ve tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol şartının devamına hükmetti. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Musayev'in açıklamaları

Duruşma sonrası konuşan Musayev, Türkiye’ye gelmeden önce yaptıkları şikâyetlere dikkat çekti: "9 kez Dünya, 4 kez Avrupa şampiyonuyum ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından birçok ödül ve fahri fermanla onurlandırıldım. Buna rağmen Muaythai Federasyonu milli takımının Dünya Şampiyonası için Türkiye’ye gelmesi sırasında daha Azerbaycan’dan yola çıkarken bana karşı büyük bir tehlikenin varlığını gördük ve bu konuda şikâyetçi olduk" dedi.

Musayev, saldırıdan sonra tehditlerin sürdüğünü belirterek, "Hayatım halen her an tehlike altındadır, baskılar ve tehditler devam etmektedir. Adli kontrolle serbest bırakılan 3 kişi, soruşturma altında olmalarına rağmen açık şekilde tehditler savuruyor, güvenlik kameralarına mesaj bırakıyor ve korkutmalarına devam ediyorlar. Buna rağmen biz spor yolundan ayrılmıyoruz. Bugün Muaythai Federasyonu Başkanı olarak işlenen bu ağır suçun en kısa zamanda aydınlatılmasını ve suçluların gerekli cezayı almasını bekliyor ve buna inanıyoruz. Türkiye adaletinin doğru kararı vereceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukatların açıklamaları

Musayev’in vekilleri davayı yakından takip ettiklerini ve dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Avukat Sevinç Hasanoğlu, "Kendisinin soruşturma aşamasından itibaren vekili olarak dosyasını takip ediyoruz ve sonuna kadar takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Sanıkların da en ağır cezayı almaları yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Avukat Mehmed Said Gümüşbaş ise Musayev’in toplum nezdindeki itibarına dikkat çekerek, "Kendisi Azerbaycan da dahil olmak üzere çok sevilen ve sayılan bir kişidir. Ancak yaşadığı hadisedeki mağduriyeti açık açık şunu göstermektedir ki böylesine sevilen, sayılan ve vatanperver bir kişiliğin böyle durumlara maruz kalması bir çekilememezlik sebebi yahut bir intikam sebebi olabilir." ifadelerini kullandı.

