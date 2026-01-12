Mersin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mersin'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın Detayları

Kaza, merkez Akdeniz İlçesi D-400 karayolu Yakaköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü Y.G. olan 33 BZA plakalı tır, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Abdulgani Akboğa'ya çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Akboğa'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

