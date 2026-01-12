Eskişehir’de 'kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı

Eskişehir’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Mehmet S.Ü. 4 yerinden bıçaklandı, ağır yaralandı; şüpheli M.A.K. kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:19
Eskişehir’de iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokaktaki bir adreste meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında mesaj yoluyla başlayan tartışma, aynı adreste yüz yüze gelmeleriyle kavgaya dönüştü. İddialara göre M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.’yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı, yaralanan Mehmet S.Ü. ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı ve soruşturma

Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

