Seydikemer Karabel'de Yoğun Kar: Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Ekiplerin kurtarma ve yol açma çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Karabel mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Bölgede ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet, jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı ve ilave ekiplerin de sevk edildiği öğrenildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede gerekli tedbirleri alırken, AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı bölgeye yönlendirildi.

Yetkililer, mahsur kalan araçların güvenli şekilde kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

