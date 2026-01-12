Seydikemer Karabel'de Yoğun Kar: Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Seydikemer Karabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı; emniyet, jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:24
Ekiplerin kurtarma ve yol açma çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Karabel mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Bölgede ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet, jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı ve ilave ekiplerin de sevk edildiği öğrenildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede gerekli tedbirleri alırken, AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı bölgeye yönlendirildi.

Yetkililer, mahsur kalan araçların güvenli şekilde kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

