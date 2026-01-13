Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Kırşehir'de sanayi kuruluşuna ait müştemilatta hırsızlık şüphelisi A.K. ve K.G. yakalandı; adreslerinde 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:01
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kındam Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşuna ait müştemilatta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında A.K. ve K.G. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

