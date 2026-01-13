Alanya'da Odunluk Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Çıplaklı Mahallesi'nde sabah yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde müstakil bir evin odunluk olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Yangın, saat 06.00 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Gülevşen mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evin alt kısmındaki odunluk bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin eve sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, odunluk bölümünde maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

