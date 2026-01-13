Alanya'da Odunluk Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Alanya Çıplaklı'da saat 06.00'da bir müstakil evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, odunlukta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:28
Alanya'da Odunluk Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Alanya'da Odunluk Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Çıplaklı Mahallesi'nde sabah yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde müstakil bir evin odunluk olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Yangın, saat 06.00 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Gülevşen mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evin alt kısmındaki odunluk bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin eve sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, odunluk bölümünde maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

ALANYA İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK OLARAK KULLANILAN BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE...

ALANYA İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK OLARAK KULLANILAN BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
2
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
3
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
4
Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar
5
Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama
6
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
7
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları