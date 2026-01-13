Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar

Antalya'da pompalı tüfekli cinayet davasında üçüncü duruşma

Duruşmada taraflar birbirini hedef gösterdi

Antalya'da kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen ve Sefil Ünder'in pompalı tüfekle vurularak öldüğü olayın üçüncü duruşması Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kepez ilçesinde 7 Ocak 2025'te meydana gelen olayda Sefil Ünder (46) yaşamını yitirmiş, Sultan Ü. (24) yaralanmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Dursun A. tutuklanmış, Serkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaralı müşteki Sultan Ü.'nün ilk ifadesi

Olayda yaralanan müşteki Sultan Ü., duruşmada ilk kez ifade verdi. Sultan Ü. yaşananları şöyle anlattı: "Evimdeydim, görümcem Aslı telefon açtı. Onun yanına giderken üç çocuk gördüm, yanlarında tüfek vardı. Vardığımda Beran Ç., Dursun A. ve Serkan D. babalığım Sefil ile tartışıyordu. Derya’ya kavgayı bitirin dedim. Derya da ‘bu böyle olmazsa kanla bitecek’ dedi. Nazar bir kişiyle konuşuyordu, istemiyoruz diye evin önüne bırakmışlar, babası neden böyle yapıyorsunuz diye bağırdı, onlar da taşlamaya başladı. Derya tüfeği oğluna verdi, Beran da eli sakat diye tüfeği Dursun’a verdi. Taş gelince eve kaçtık. Dursun bizi takip edip iki el ateş etti. Aramızda 6-7 metre vardı. Sıktığında yanında Beran ve Derya yoktu. Şikayetçiyim."

Maktulün eşi adaleti istedi: "Çocuklarım yetim kaldı"

Hayatını kaybeden Sefil Ünder'in eşi Alev Ü. ise duruşmada kızlarının kaçırıldığı ve daha sonra evlerinin önüne bırakıldığı iddiasını tekrarladı: "Ölen benim eşimdir. Kızımı kaçırıyorlar, kirlettikten sonra kapının önüne atıyorlar. Eşim baba olduğu için bunu içine sindiremiyor, hesap soruyor. Bunlar silah alıp geliyor, küçük torunlarımın önünde eşimi öldürüyorlar. Kızımı kaçırtan Ümmühan’dır, azmettirici de Derya’dır. Üç özürlü çocuğum var, yetim kaldılar. Adaletinize güveniyorum."

Maktulün kızı Nazan Ü. sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesini talep etti. Katılan Ferdi Ü. ise sanıklar hakkında cezai sorumluluğu azaltan maddelerin uygulanmamasını istedi.

Sanık savunmaları ve mahkeme kararı

Azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan Derya Ç., "Bu aileyle hiçbir husumetimiz olmadı, telefon kayıtlarının incelenmesini istiyorum" diyerek savunma yaptı. Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan Dursun A. ise, "Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, gerçek ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Dursun A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

