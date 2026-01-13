Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

Köşk Kıran Mahallesi'nde ani kar nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan O.E. (44) ve ailesi, jandarma ve Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:08
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

Köşk Kıran Mahallesinin yüksek kesimlerinde ani kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. Olay, bölgede ulaşımın kısa süreliğine aksamasına yol açtı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, O.E. (44) ve ailesi araçlarıyla seyir halindeyken, Köşk Kıran Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu yol kapanınca mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından ihbar yapıldı.

Müdahale ve Kurtarma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yol güvenliğini sağladı. Ekiplerin koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda aile güvenli bir şekilde kurtarıldı ve ekiplerine teşekkür etti.

KÖŞK’TE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN AİLENİN YARDIMINA JANDARMA KOŞTU

KÖŞK’TE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN AİLENİN YARDIMINA JANDARMA KOŞTU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
2
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
3
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
4
Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar
5
Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama
6
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
7
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları