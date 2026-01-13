Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

Köşk Kıran Mahallesinin yüksek kesimlerinde ani kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. Olay, bölgede ulaşımın kısa süreliğine aksamasına yol açtı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, O.E. (44) ve ailesi araçlarıyla seyir halindeyken, Köşk Kıran Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu yol kapanınca mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından ihbar yapıldı.

Müdahale ve Kurtarma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yol güvenliğini sağladı. Ekiplerin koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda aile güvenli bir şekilde kurtarıldı ve ekiplerine teşekkür etti.

