Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Sivas'ta 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, sentetik ecza ve silah ele geçirildi; 9 gözaltı, 7 tutuklama.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:57
10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda ele geçirilenler arasında 22 parça halinde toplam 369 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 20 bin 614 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek bulunuyor.

Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında ilgili maddelerden adli işlem başlatıldı. Yapılan yasal işlemler sonucu şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, narkotik madde ticareti, sevki ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

