Adana'da sonda tüpüyle hasta numarası: Dilenci zabıta ekiplerince yakalandı

Adana'da D-400 kara yolunda sonda tüpüne meyve suyu koyup hasta numarasıyla dilencilik yapan kişi zabıta tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 21:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:34
Adana'da içi meyve suyu konulmuş sonda tüpü ile hastaymış gibi davranarak dilencilik yapan bir kişi, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bir kişinin elinde sonda tüpüyle hasta numarası yaparak dilencilik yaptığı tespit edildi. Bir süre takip edilen şahıs, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişinin kullandığı sonda tüpünün içine konulan sıvının meyve suyu olduğu belirlendi.

Yasal İşlem

Şahsa, 5326 sayılı Kanun’un 33/1 maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

