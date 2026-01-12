Gaziantep'te 17 Yaşındaki Gencin Öldüğü Bıçaklı Kavgada 3 Tutuklama

Gaziantep'te Şahinbey'de bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Mustafa D. yaşamını yitirdi, C.N.S. ağır yaralandı; Y.H., M.H. ve A.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:58
Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde, dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Mustafa D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi defnedildi.

Gözaltı ve tutuklama

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.H., M.H. ve A.A., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

