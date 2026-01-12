Batman'da Balpınar Çevre Yolu'nda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Olayın Detayları

Batman’ın Balpınar Çevre Yolunda aynı yönde seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kazada rol alan araçların plakaları 06 EVF 846 ve 34 PT 163 olarak bildirildi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın da savrularak şarampole devrildiği öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

