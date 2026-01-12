Marmaris’te Sağanak Sonrası Toprak Kayması — Bayır-Osmaniye Yolu Kapandı

Muğla — Marmaris

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayır Mahallesi Kızılağaç mevkiinde toprak kayması meydana geldi.

Bayır ve Osmaniye mahalleleri arasındaki yolda kaya parçaları düşmesi sonucu yolun yarısı kullanılamaz hale geldi. Bölgede toprak kaymasının devam ettiği ve dağdan kopan büyük kaya parçalarının tehlike oluşturduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken, Bayır-Osmaniye yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

