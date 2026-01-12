Ankara Akyurt'ta Servis Aracı Yan Yattı — 7 Kişi Hafif Yaralandı

Çankırı Bulvarı'nda akşam vakti kaza

Kaza saati: 18.45 — yer: Ankara'nın Akyurt ilçesi, Çankırı Bulvarı.

Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan servis aracı yan yattı. Olayda araçta bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE SERVİS ARACININ YAN YATMASI SONUCU 7 KİŞİ HAFİF YARALANDI.