Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu: Avukat 'Kurye' Olarak Gözaltına Alındı

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: Avukat 'kurye' çıktı

9 Ocak'ta düzenlenen baskında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak tarihinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese yapılan baskında polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından dört şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

Şüpheliler arasında yer alan avukat E.E. hakkında ise, polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip kuryelik yaptığı iddiası bulunduğu belirtildi.

