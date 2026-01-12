Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu: Avukat 'Kurye' Olarak Gözaltına Alındı

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda avukat E.E. dahil 4 kişi tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:58
Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu: Avukat 'Kurye' Olarak Gözaltına Alındı

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: Avukat 'kurye' çıktı

9 Ocak'ta düzenlenen baskında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak tarihinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese yapılan baskında polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından dört şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

Şüpheliler arasında yer alan avukat E.E. hakkında ise, polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip kuryelik yaptığı iddiası bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat ‘kurye' çıktı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat ‘kurye' çıktı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı
2
İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
3
Dörtyol’da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
5
Eskişehir’de 'kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı
6
İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları