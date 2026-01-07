Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Tabancayla Vurdu, Şüpheli Yakalandı

Adana Sarıçam Çarkıpare Mahallesi'nde B.Ö., tartıştığı arkadaşı G.Y. tarafından tabancayla vuruldu; yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 00:38
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Tabancayla Vurdu, Şüpheli Yakalandı

Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Tabancayla Vurdu, Şüpheli Yakalandı

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, B.Ö. ile arkadaşı G.Y. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında G.Y., B.Ö.'yü tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. B.Ö., ayağından ve kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan B.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, olaya karıştığı belirtilen G.Y.'yi kısa sürede yakaladı. G.Y., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA’DA BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI TABANCA İLE VURDU. YARALANAN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU...

ADANA’DA BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI TABANCA İLE VURDU. YARALANAN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
2
Osmaniye Düziçi'de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı
3
Kudüs'te Ultra-Ortodoks Protestosuna Otobüs Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
5
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında
6
Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi
7
Ordu Ünye'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları