Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Tabancayla Vurdu, Şüpheli Yakalandı

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, B.Ö. ile arkadaşı G.Y. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında G.Y., B.Ö.'yü tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. B.Ö., ayağından ve kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan B.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, olaya karıştığı belirtilen G.Y.'yi kısa sürede yakaladı. G.Y., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

