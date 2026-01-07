Arnavutköy'de Cami Avlusunda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Arnavutköy Adnan Menderes Camisi avlusunda R.T. (60) arkasından vurularak 4 mermiyle yaralandı; saldırı güvenlik kamerasına yansıdı, saldırgan kaçtı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:32
Olayın Detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Adnan Menderes Camisi avlusunda gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen R.T. (60) isimli şahsın arkasından yaklaşarak ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden R.T. yere yığıldı ve saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yürüttü.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Soruşturma

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın R.T.'nin arkasından yaklaşıp silahını çıkardıktan sonra ateş ettiği ve hedefin yere düştüğü anlar kaydedildi.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

