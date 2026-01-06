Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı: 2 yaralı

Lefkoşa'da oto galeriye silahlı saldırı: 2 çalışan yaralandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bu sabah bir oto galeriye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olay, Uluhan Oto Galeri önünde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti.

Saldırıda 2 çalışan yaralandı. Yaralı çalışanlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine nakledildi. Açılan ateş sonucu galerinin önünde bulunan bazı araçlara da kurşun isabet etti.

Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle olay yerine geldiğini, motosikletten inip galeriye art arda ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

