Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı: 2 yaralı

Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye saat 10.00'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 çalışan yaralandı; saldırgan motosikletle kaçtı, polis görüntüleri inceliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:13
Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı: 2 yaralı

Lefkoşa'da oto galeriye silahlı saldırı: 2 çalışan yaralandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bu sabah bir oto galeriye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olay, Uluhan Oto Galeri önünde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti.

Saldırıda 2 çalışan yaralandı. Yaralı çalışanlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine nakledildi. Açılan ateş sonucu galerinin önünde bulunan bazı araçlara da kurşun isabet etti.

Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle olay yerine geldiğini, motosikletten inip galeriye art arda ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KKTC'NİN BAŞKENTİ LEFKOŞA’DA BİR OTO GALERİYE BU SABAH KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS TARAFINDAN...

KKTC'NİN BAŞKENTİ LEFKOŞA’DA BİR OTO GALERİYE BU SABAH KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS TARAFINDAN DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 2 ÇALIŞAN YARALANDI.

KKTC'NİN BAŞKENTİ LEFKOŞA’DA BİR OTO GALERİYE BU SABAH KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Kayseri'de 11 Yıllık Firari A.S. Yakalandı — 17 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis
3
Gaziantep'te muhtarlık davası: Cuma Oğuz'a 75 yıl hapis
4
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
5
Berlin’de Sabotaj Sonrası 4 Gündür Süren Elektrik Kesintisi
6
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
7
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları