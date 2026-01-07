Adana'da parke taşlı saldırı: İş yeri sahibi, oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı

Adana'da yılbaşı gecesi iki kız kardeşin işlettiği ofise yapılan parke taşlı saldırıyla ilgili iş yeri sahibi, oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı; ifadelerinin ardından serbest kaldılar.

Olayın ayrıntıları

Adana'da yılbaşı gecesi iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyonu ofisine yapılan saldırı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde gerçekleşti.

Saldırıya uğrayan işletmeciler, kardeşler Burcu Uğur (39) ve Gizem Köse (42) olarak kaydedildi. Kamera kayıtları ve yapılan incelemeler sonrasında polis ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma ve gözaltı

Polisin çalışmasında, iş yeri sahibi B.Y. ile kiracı konumundaki kardeşler arasında iş yeri masrafları nedeniyle gerilim yaşandığı tespit edildi. İddialara göre B.Y., oğlu B.Y.'ye iş yerini taşlamasını söyledi; bunun üzerine oğlu ile arkadaşı E.A. iş yerine taşla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre polis, aralarında iş yeri sahibi ve oğlu da bulunan 3 kişiyi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İŞLETMECİ BURCU UĞUR

